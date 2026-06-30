NEWS

Doch kein Rücktritt! Alexander Gorgon setzt Karriere fort

Erst im Mai hat der 37-Jährige seinen Rücktritt verkündet - nun setzt er seine Karriere im polnischen Unterhaus fort.

Doch kein Rücktritt! Alexander Gorgon setzt Karriere fort Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Rücktritt vom Rücktritt - Alexander Gorgon macht doch noch nicht Schluss.

Im Mai hat der ehemalige Austria-Wien-Meisterspieler seine Karriere beim SCR Altach für beendet erklärt. Etwas mehr als einen Monat später nimmt der Routinier diese Entscheidung wieder zurück.

Rückkehr nach Polen

Der gebürtige Wiener kehrt nach Polen zurück und unterschreibt beim Drittligisten Swit Stettin. Bereits von 2020 bis 2025 hat Gorgon bei Stadtrivale Pogon gespielt.

Im Wintertransferfenster der Saison 2024/25 ist der heute 37-Jährige nach Österreich zurückgekehrt - für Altach hat er in eineinhalb Jahren 35 Spiele bestritten und ein Tor sowie ein Assist beigesteuert.

Mehr zum Thema

Topklubs jagen ÖFB-Abgänger und WM-Senkrechtstarter Mahmic

Topklubs jagen ÖFB-Abgänger und WM-Senkrechtstarter Mahmic

International
7
Fix! Ex-Salzburger Kristensen verlässt Eintracht Frankfurt

Fix! Ex-Salzburger Kristensen verlässt Eintracht Frankfurt

International
1
WM-Star macht Druck: "Gehe davon aus, RB Leipzig zu verlassen"

WM-Star macht Druck: "Gehe davon aus, RB Leipzig zu verlassen"

Deutsche Bundesliga
2
Fix! Lewandowski wechselt in die MLS

Fix! Lewandowski wechselt in die MLS

International
Transfer-Update: Salzburg schwächt die Konkurrenz

Transfer-Update: Salzburg schwächt die Konkurrenz

Bundesliga
31
So (un)klar ist die Zukunft von Saša Kalajdžić

So (un)klar ist die Zukunft von Saša Kalajdžić

International
14
Verpflichtet der LASK einen Innenverteidiger aus Schottland?

Verpflichtet der LASK einen Innenverteidiger aus Schottland?

Bundesliga
1

Kommentare

Fußball Fußball International SCR Altach Transfermarkt Transfer Alexander Gorgon