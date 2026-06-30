Rücktritt vom Rücktritt - Alexander Gorgon macht doch noch nicht Schluss.

Im Mai hat der ehemalige Austria-Wien-Meisterspieler seine Karriere beim SCR Altach für beendet erklärt. Etwas mehr als einen Monat später nimmt der Routinier diese Entscheidung wieder zurück.

Rückkehr nach Polen

Der gebürtige Wiener kehrt nach Polen zurück und unterschreibt beim Drittligisten Swit Stettin. Bereits von 2020 bis 2025 hat Gorgon bei Stadtrivale Pogon gespielt.

Im Wintertransferfenster der Saison 2024/25 ist der heute 37-Jährige nach Österreich zurückgekehrt - für Altach hat er in eineinhalb Jahren 35 Spiele bestritten und ein Tor sowie ein Assist beigesteuert.