NEWS

Interesse bestätigt: Wechselt Ex-Rapidler zum WAC?

Vergangene Saison spielte er noch unter Thomas Silberberger bei der Admira, folgt ihm Aaron Sky Schwarz nun ins Lavanttal?

Interesse bestätigt: Wechselt Ex-Rapidler zum WAC? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Wolfsberger AC möchte in diesem Sommer noch die eine oder andere Position nachbesetzen.

Unter anderem auch, weil Thierno Ballo vor einem Wechsel nach Frankreich steht >>>

Als Alternativen zu Ballo könnten Dominik Fitz oder auch Nik Prelec nach Wolfsberg wechseln. WAC-Trainer Thomas Silberberger bestätigte gegenüber der "Krone" das Interesse.

Kommt Aaron Sky Schwarz?

Auch ein ehemaliger Admira-Schützling von Silberberger steht im Lavanttal im Fokus.

Aaron Sky Schwarz kickte die vergangene Saison in der ADMIRAL 2. Liga bei der Admira, wo ihm sieben Tore und vier Assists in 24 Pflichtspielen gelangen.

Silberberger: "Ein interessanter Spieler"

Nun könnte der Wechsel zurück in die Bundesliga folgen. Der 22-jährige Schwarz sei "ein interessanter österreichischer Spieler, der es unter mir auf der Wingback-Position sehr gut gemacht hat", so Silberberger in Gespräch mit der "Krone".

Schwarz wechselte 2018 aus der Jugend des LASK zu Rapid. Der Durchbruch in Hütteldorf blieb ihm verwehrt, dafür sammelte er bereits als Leihspieler des TSV Hartberg und von Austria Klagenfurt Bundesliga-Erfahrung. 2025 verpflichtete ihn die Admira ablösefrei.

Mehr zum Thema

"Wird passieren" - Geht Thierno Ballo in Frankreichs zweite Liga?

"Wird passieren" - Geht Thierno Ballo in Frankreichs zweite Liga?

Bundesliga
Transfer-Update: Salzburg schwächt die Konkurrenz

Transfer-Update: Salzburg schwächt die Konkurrenz

Bundesliga
31
Spielertausch? Austria könnte Angreifer aus Salzburg bekommen

Spielertausch? Austria könnte Angreifer aus Salzburg bekommen

Bundesliga
37
Gibt Salzburg einen Spieler nach England ab?

Gibt Salzburg einen Spieler nach England ab?

Bundesliga
19
Fix! Ex-Salzburger Kristensen verlässt Eintracht Frankfurt

Fix! Ex-Salzburger Kristensen verlässt Eintracht Frankfurt

International
1
WM-Star macht Druck: "Gehe davon aus, RB Leipzig zu verlassen"

WM-Star macht Druck: "Gehe davon aus, RB Leipzig zu verlassen"

Deutsche Bundesliga
So (un)klar ist die Zukunft von Saša Kalajdžić

So (un)klar ist die Zukunft von Saša Kalajdžić

International
14

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Wolfsberger AC Thomas Silberberger Admira Wacker Aaron Sky Schwarz Transfermarkt Gerüchteküche