WSG Tirol holt Leihspieler von Premier-League-Klub

Die WSG Tirol hat einen Offensivspieler mit Premier-League-Erfahrung verpflichtet.

Wie die Tiroler mitteilen, wechselt Michael Olakigbe leihweise für eine Saison vom FC Brentford zum ADMIRAL-Bundesliga-Klub in den Westen Österreichs.

"Mit Michael Olakigbe bekommen wir einen Flügelspieler, der genau das mitbringt, was uns auf den Außenbahnen weiterbringt: Tempo, Mut im Eins-gegen-eins und die Qualität, einen Gegenspieler zu überspielen, aber auch unsere Stürmer in Position zu bringen", spricht Manager Stefan Köck in den höchsten Tönen vom Neuzugang.

Acht Premier-League-Spiele im Gepäck

Der 22-Jährige, der im Frühjahr für Viertligist Swindon Town gespielt hat, kommt mit Erfahrung aus Englands höchster Spielklasse nach Wattens: Für Brentford ist er bereits acht Mal in der Premier League zum Zug gekommen.

Ausgebildet wurde Olakigbe in den Jugendabteilungen der Queens Park Rangers und des FC Fulham. Im englischen U20-Nationalteam wurde der Flügelstürmer zwei Mal eingesetzt.