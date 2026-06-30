Der LASK treibt seine Transferplanungen für die Saison 2026/27 voran.

Wie der britische Journalist Pete O'Rourke berichtet, soll Österreichs Double-Sieger an einer Verpflichtung von Innenverteidiger Miguel Freckleton arbeiten.

Der 22-Jährige steht derzeit noch beim schottischen Erstligisten St. Mirren unter Vertrag. Mit dem Klub gewann er in der vergangenen Saison den Ligapokal.

Laut O'Rourke sollen sich die Linzer bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Abwehrspieler befinden. Da Freckletons Vertrag in St. Mirren noch bis 2027 läuft, wäre für den Engländer mit jamaikanischen Wurzeln eine Ablösesumme fällig.

Bei Sheffield United ausgebildet

In der abgelaufenen Spielzeit kam der 22-Jährige wettbewerbsübergreifend auf 47 Einsätze für die Schotten, in denen ihm vier Tore und ein Assist gelangen.

Ausgebildet wurde Freckleton bei Sheffield United. Erste Erfahrungen im Profifußball sammelte der Brite während mehreren Leihstationen in der vierten und fünften englischen Liga, ehe er im Sommer 2025 zu St. Mirren wechselte.