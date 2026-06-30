Verteidiger im Anflug: Wacker bedient sich bei der Konkurrenz

Wacker Innsbruck gibt den nächsten Transfer bekannt.

Der Aufsteiger in die ADMIRAL 2. Liga verpflichtet Verteidiger Robin Littig. Der 23-jährige Deutsche wechselt von Liga-Konkurrent Kapfenberg nach Tirol.

"Robin (Anm. Littig) konnte in der vergangenen Saison bereits seine Qualitäten in der 2. Liga unter Beweis stellen. Er kann in der Abwehr mehrere Positionen bekleiden und wird unsere Defensive mit Sicherheit verstärken", sagt Sportvorstand Jakob Griesebner über den Neuzugang.

Der Innenverteidiger, der in der Jugend unter anderem für den 1. FC Nürnberg und den VfB Stuttgart gespielt hat und im vergangenen Sommer von Unterhaching in die Steiermark gewechselt ist, hat in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 29 Spiele für den KSV bestritten und dabei zwei Tore sowie einen Assist beigesteuert.

Der Linksfuß ist nach Kooperationsspieler Adrian Wibowo (Leihspieler vom LAFC) der zweite Neuzugang bei den Innsbruckern.