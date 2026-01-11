NEWS

Transfer-Update: Millionen-Transfer von Sturm fixiert

Tochi Chukwuani ist der sechstteuerste Abgang der Sturm-Historie. Im Sommer könnten die Blackies noch einen weiteren Stammspieler verlieren. Transfer-Update:

Transfer-Update: Millionen-Transfer von Sturm fixiert Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der erste Abgang des SK Sturm in diesem Winter ist nun offiziell. Weitere könnten noch folgen. Auch Salzburg dürfte seine Defensive verstärken wollen.

LAOLA1 fasst wie immer die wichtigsten Entwicklungen am Transfermarkt zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

Chukwuani verlässt den SK Sturm >>>

Tomi Horvath zu englischem Traditionsklub? >>>

SK Sturm an 20-jährigem Mittelfeldspieler interessiert? >>>

Salzburg an belgischem Innenverteidiger dran >>>

Altach-Abwehrspieler vor Abgang aus der Bundesliga >>>

Ronaldinho & Co.: Sie wären fast nach Österreich gewechselt

Philipp Lahm
Ronaldinho

Slideshow starten

16 Bilder

Mehr zum Thema

Offiziell! Chukwuani verlässt den SK Sturm

Offiziell! Chukwuani verlässt den SK Sturm

Bundesliga
131
Abgang im Sommer? Englischer Traditionsklub baggert an Sturm-Star

Abgang im Sommer? Englischer Traditionsklub baggert an Sturm-Star

Bundesliga
41
Altach-Abwehrspieler steht vor Abgang aus der Bundesliga

Altach-Abwehrspieler steht vor Abgang aus der Bundesliga

Bundesliga
Salzburg an belgischem Innenverteidiger dran

Salzburg an belgischem Innenverteidiger dran

Bundesliga
32
SK Sturm an 20-jährigem Mittelfeldspieler interessiert?

SK Sturm an 20-jährigem Mittelfeldspieler interessiert?

Bundesliga
49
Bundesliga: Transferliste Winter 2025/26

Bundesliga: Transferliste Winter 2025/26

Bundesliga
Transfer-Update: GAK winkt Geldregen

Transfer-Update: GAK winkt Geldregen

Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Transfermarkt Tochi Chukwuani Tomi Horvat Transfer-Update SK Sturm Graz FC Red Bull Salzburg SCR Altach