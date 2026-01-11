Abgang im Sommer? Englischer Traditionsklub baggert an Sturm-Star

Im Sommer 2022 wechselte Tomi Horvat vom slowenischen Erstligisten NS Mura zum SK Sturm Graz, vier Jahre später könnte sich der Mittelfeldspieler gen England verabschieden.

Wie "Sky"-Journalist Eric Niederseer am Sonntag berichtet, soll der zwölffache slowenische Nationalspieler vor einem Wechsel auf die Insel stehen. Der Zweitligist Bristol City, Ex-Klub von ÖFB-Legionär Andreas Weimann, soll an einer Verpflichtung von Horvat arbeiten, der Deal im kommenden Sommer über die Bühne gehen.

Beide Vereine sollen sich bereits in Gesprächen über einen Transfer des 26-Jährigen befinden, der seinen Vertrag bei den Grazern erst im April 2025 verlängert hat. Eine mögliche Ablösesumme für den Slowenen wird in dem Bericht nicht genannt.

Würde auf Struber treffen

Bei Bristol City würde Horvat auf einen ehemaligen Bundesliga-Trainer treffen: Bei den "Robins" steht seit Juni des vergangenen Jahres Ex-Salzburg-Coach Gerhard Struber an der Seitenlinie. In der zweitklassigen Championship steht Bristol City derzeit auf dem zehnten Platz, befindet sich auf Tuchfühlung zu den Playoff-Plätzen.

Für den SK Sturm würde der Abgang von Horvat den Verlust eines langjährigen Leistungsträgers bedeuten. Insgesamt kommt der Mittelfeldspieler für den amtierenden Meister bisher auf 162 Pflichtspiele, in denen ihm 26 Tore und 37 Assists gelangen.