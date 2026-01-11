Offiziell! Chukwuani verlässt den SK Sturm

Der erste Abgang des SK Sturm in diesem Winter ist nun offiziell.

Wie die Grazer am Sonntagnachmittag bestätigen, verlässt Tochi Chukwuani den Verein nach eineinhalb Saisonen. Der Däne schließt sich mit sofortiger Wirkung den Glasgow Rangers an, wo er einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschreibt.

Unter den teuersten Sturm-Abgängen

Wie "Sky Sports" berichtet, beläuft sich die Ablöse auf 4,3 Millionen Pfund zuzüglich möglicher Boni. Sturm dürfte also zumindest knapp 5 Millionen Euro, inklusive zukünftiger Bonuszahlungen, einstreichen.

Damit ist Chukwuani der sechstteuerste Abgang der Sturm-Historie. Nur Rasmus Hojlund, Mika Biereth, Emanuel Emegha, Alexander Prass und Kelvin Yeboah waren teurer. Im Sommer 2024 kam Chukwuani für 200.000 Euro von Lyngby BK.

Der 22-Jährige bestritt für die "Blackies" 62 Pflichtspiele, in denen er auf vier Tore und drei Assists kam.