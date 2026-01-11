Offiziell! Chukwuani verlässt den SK Sturm
Für den Mittelfeldspieler geht es nach eineinhalb Jahren in Richtung Schottland.
Der erste Abgang des SK Sturm in diesem Winter ist nun offiziell.
Wie die Grazer am Sonntagnachmittag bestätigen, verlässt Tochi Chukwuani den Verein nach eineinhalb Saisonen. Der Däne schließt sich mit sofortiger Wirkung den Glasgow Rangers an, wo er einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschreibt.
Unter den teuersten Sturm-Abgängen
Wie "Sky Sports" berichtet, beläuft sich die Ablöse auf 4,3 Millionen Pfund zuzüglich möglicher Boni. Sturm dürfte also zumindest knapp 5 Millionen Euro, inklusive zukünftiger Bonuszahlungen, einstreichen.
Damit ist Chukwuani der sechstteuerste Abgang der Sturm-Historie. Nur Rasmus Hojlund, Mika Biereth, Emanuel Emegha, Alexander Prass und Kelvin Yeboah waren teurer. Im Sommer 2024 kam Chukwuani für 200.000 Euro von Lyngby BK.
Der 22-Jährige bestritt für die "Blackies" 62 Pflichtspiele, in denen er auf vier Tore und drei Assists kam.
Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt: "Tochi ist ein weiteres Beispiel für die Entwicklung, die junge Spieler beim SK Sturm nehmen können und wir sind stolz auf den gemeinsamen und erfolgreichen Weg, den wir mit ihm gegangen sind. Er hat sich diesen nächsten Karriereschritt durch seine konstanten Leistungen verdient. Wir wünschen Tochi alles Gute für seinen weiteren Weg und die neue Herausforderung in Schottland.“