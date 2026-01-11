NEWS

Salzburg an belgischem Innenverteidiger dran

Der 25-Jährige spielt aktuell in der zweiten niederländischen Liga.

Salzburg an belgischem Innenverteidiger dran Foto: © GEPA
Der FC Red Bull Salzburg plant wohl jetzt schon für den kommenden Transfersommer.

Wie der Sportjournalist Rudy Galetti berichtet, sollen die "Bullen" konkretes Interesse am belgischen Innenverteidiger Matteo Waem bekundet haben.

Der 25-Jährige steht aktuell gemeinsam mit Ex-Salzburg-Stürmer Luka Reischl bei ADO Den Haag in der zweiten niederländischen Liga unter Vertrag. Allerdings läuft sein Vertrag im Sommer aus, weshalb er ablösefrei zu haben wäre.

Nicht nur Salzburg zeigt Interesse

Daher steht Waem nicht nur in Salzburg auf dem Zettel. Auch Hannover 96, Royal Charleroi, FC Groningen und Brann Bergen sollen den Verteidiger beobachten.

In der aktuellen Saison kommt der Belgier auf 21 Einsätze, wobei ihm zwei Tore und drei Assists gelangen.

