Bericht: Stuttgart an Salzburg-Stürmer dran

Der deutsche Bundesligist soll sich nach dem Youngster erkundigt haben. Zahlreiche andere Klubs haben den 19-Jährigen aber wohl auch auf dem Zettel.

Edmund Baidoo ist eine der heißesten Transferaktien beim FC Red Bull Salzburg!

Der 19-jährige Stürmer aus Ghana kam im Sommer 2024 für knapp drei Millionen Euro aus Norwegen, in dieser Saison etablierte er sich aber so richtig bei den "Bullen". In 16 Ligaspielen kommt er auf fünf Tore und vier Vorlagen.

Wenig überraschend also, dass sich Baidoo durch seine Leistungen in den Fokus internationaler Klubs gespielt hat. Vor allem in Deutschland soll das Interesse groß sein.

Stuttgart holt sich erste Informationen

Wie "Fussballtransfers" nun berichtet, hat sich der VfB Stuttgart nach dem Youngster erkundigt und erste Informationen eingeholt. Ein Transfer würde aber wohl erst im Sommer in Betracht gezogen werden.

Wie Salzburg über einen möglichen Transfer denkt, ist nicht bekannt. So oder so steht Baidoo noch bis Sommer 2029 in der Mozartstadt unter Vertrag.

