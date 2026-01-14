XL-Test zwischen Sturm und Kopenhagen endet ohne Sieger

Am Ende des Winter-Trainingslagers im spanischen Marbella trennt sich der SK Sturm Graz mit einem 4:4-Remis vom FC Kopenhagen.

Gespielt wurde über 120 Minuten. Nach 90 Minuten führen die Grazer mit 4:2. Horvat (11.), Malone (18., 89.) sowie Kiteishvili (54.) treffen gegen den dänischen Meister und Champions-League-Teilnehmer.

In der letzten halben Stunde gleicht der FC Kopenhagen durch Claesson (93.) und Moukoko (103.) aus. Zuvor traf Dadason doppelt (16., 59.).

Zweites Remis in der Vorbereitung

"Wir haben den Test auch genützt, um unseren jungen Spielern Einsatzzeit zu geben und insgesamt war es ein guter Abschluss des Trainingslagers. Wir haben heute bereits einige Themen verbessert gesehen, speziell mit dem Ball, wie wir das Spiel nach vorne entwickelt haben. Ebenso waren wir auch im Umschalten brandgefährlich", sagt Sturm-Cheftrainer Fabio Ingolitsch.

Der 33-Jährige weiters: "Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, in welchen Bereichen wir noch arbeiten müssen. Speziell im tiefen Block sowie in der Box-Verteidigung müssen wir noch zulegen."

Für die Grazer ist es nach dem 2:2 gegen Club Brügge das zweite Unentschieden in der Winter-Vorbereitung. Nächste Woche Donnerstag (22.01.) steht in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam das erste Pflichtspiel auf dem Programm.

Die Aufstellung der Grazer: Khudyakov (91. Bignetti) - Malić (72' Gazibegović) - Mitchell (62' Aiwu) - Oermann (62' Geyrhofer) - Karić (91' Bendra) - Stanković (46' Weinhandl) - Rózga (62' Beck) - Horvat (91' Hierländer) - Kiteishvili (72' Mamageishvili) - Jatta (46' Sumbu) - Malone (91' Bakhty)

Torreicher Test auch für Altach

Der SCR Altach ist am Mittwoch ebenfalls im Einsatz. Gegen den slowakischen Erstligisten AS Trencin (mit Trainer Ricardo Moniz) gibt es in Wien am ÖFB-Campus ein 3:3.

Neo-Coach Ognjen Zaric steht erstmals an der Seitenlinie, beim Test gegen den FC Luzern (1:2) war er noch als Beobachter vor Ort. Mustapha (10.), Greil (12.) und Diawara (75.) treffen für die Vorarlberger.

Aufstellung 1. Halbzeit: Stojanovic – Oswald, Zech, Jäger, Ouedraogo – Bähre, Demaku, Greil, Yalcin – Fetahu, Mustapha

Aufstellung 2. Halbzeit: Antosch – Ingolitsch, Gugganig, Koller, Müller – Jäger (75. Krstovic), Massombo, Demaku, Gorgon - Hrstic (75. Lang), Diawara