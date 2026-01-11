NEWS

SK Sturm an 20-jährigem Mittelfeldspieler interessiert?

Die Grazer werden mit einer möglichen Verpflichtung des Kolumbianers Joel Sebastian Romero in Verbindung gebracht.

SK Sturm an 20-jährigem Mittelfeldspieler interessiert? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Der SK Sturm Graz könnte im Winter auf dem Transfermarkt nachlegen.

Wie "Le Phoceen" berichtet, sind die Grazer einer von drei Vereinen, die Interesse an Joel Sebastian Romero signalisiert haben sollen.

Der 20-jährige Kolumbianer ist aktuell in seiner Heimat bei CD America de Cali engagiert. Allerdings läuft sein Vertrag im kommenden Sommer aus. Daher sei Romero vergleichsweise "günstig" zu haben. "Le Phoceen" bringt eine mögliche Ablösesumme von unter zwei Millionen Euro ins Spiel.

Der U20-Nationalspieler Kolumbiens ist auf dem rechten Flügel beheimatet, kann jedoch auch im offensiven Mittelfeld im Zentrum eingesetzt werden.

Neben Sturm Graz sollen auch Olympique Marseille und Flamengo Interesse an Romero haben.

