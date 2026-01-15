Fix! Altach lässt Defensivspieler ziehen

Während sich die Vorarlberger im Trainingslager in Wien auf die bevorstehende Frühjahrssaison vorbereiten, kann der Klub gleichzeitig auch einen Abgang vermelden.

Leonardo Lukacevic verlässt den SCR Altach und wechselt mit sofortiger Wirkung in die Slowakei zum FC Kosice. Über die Ablösemodalitäten wurde zwischen beiden Klubs Stillschweigen vereinbart.

Der 26-jährige Linksverteidiger kam im Sommer 2023 von der Admira. Insgesamt stand Lukacevic 53-Mal für die Vorarlberger auf dem Rasen, in der laufenden Saison hatte er jedoch klar das Nachsehen gegenüber Mohamed Ouedraogo.