Altach-Abwehrspieler steht vor Abgang aus der Bundesliga

Nach zweieinhalb Jahren dürfte die Zeit des Ex-U21-Teamspielers im Ländle enden.

Altach-Abwehrspieler steht vor Abgang aus der Bundesliga Foto: © GEPA
Dem SCR Altach steht der zweite Spieler-Abgang in diesem Winter bevor.

Das berichtet "Sky Sport Austria". Dabei handelt es sich um Leonardo Lukacevic, der im Sommer 2023 von Admira Wacker ins Ländle wechselte.

Laut des Berichts gebe es konkretes Interesse aus der Slowakei. Der Wechsel könne schon in der kommenden Woche abgeschlossen werden, heißt es.

Wohl auch unter Zaric keine Option

In dieser Saison gehörte Lukacevic nicht mehr zum favorisierten Personal von Ex-Trainer Fabio Ingolitsch (sechs Einsätze, einmal in der Startelf).

Das dürfte sich auch unter Ognjen Zaric nicht ändern. Insgesamt kommt der Linksverteidiger auf 53 Spiele für den SCRA, in denen er fünf Vorlagen beisteuerte.

