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Transfer-Update: Grillitsch sucht neuen Verein
Der Vertrag von ÖFB-Legionär und WM-Fahrer Florian Grillitsch wird aufgelöst. Aus der Bundesliga ist Salzburgs Kjaergaard heiß begehrt. Das Transfer-Update:
Am 20. Juni ist am Transfermarkt in Österreich wenig passiert.
Die Vereine in Österreich scheinen im Wochenende angekommen zu sein. In der ADMIRAL Bundesliga gibt es keine Neuverpflichtung zu vermelden. Dahingegen steht die Serie A bei Salzburgs Maurits Kjaergaard Schlange.
Florian Grillitsch schaut sich nach nur einem Jahr beim SC Braga nach einem neuen Verein um.
LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:
ADMIRAL Bundesliga:
Keine Chance für Rapid: Polster spricht Klartext
Salzburg bindet Torhüter-Talent langfristig
Weitere Klubs buhlen um Salzburgs Maurits Kjaergaard
ADMIRAL 2. Liga:
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Done Deal: Blau-Weiß Linz holt Stürmer von der Austria
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ÖFB-Legionäre:
Österreichischer WM-Fahrer beim HSV im Gespräch
ÖFB-Teamspieler Grillitsch verlässt SC Braga nach einer Saison