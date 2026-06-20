Transfer-Update: Grillitsch sucht neuen Verein

Am 20. Juni ist am Transfermarkt in Österreich wenig passiert.

Die Vereine in Österreich scheinen im Wochenende angekommen zu sein. In der ADMIRAL Bundesliga gibt es keine Neuverpflichtung zu vermelden. Dahingegen steht die Serie A bei Salzburgs Maurits Kjaergaard Schlange.

Florian Grillitsch schaut sich nach nur einem Jahr beim SC Braga nach einem neuen Verein um.

LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

Keine Chance für Rapid: Polster spricht Klartext

Salzburg bindet Torhüter-Talent langfristig

Weitere Klubs buhlen um Salzburgs Maurits Kjaergaard

ADMIRAL 2. Liga:

Neuer Mittelstürmer für den FC Hertha Wels

Done Deal: Blau-Weiß Linz holt Stürmer von der Austria

Voitsberg verpflichtet U19-Teamspieler von Austria Klagenfurt

Austria Salzburg holt Talent aus Köln

Tinte Trocken! First Vienna stattet neuen Torhüter aus

ÖFB-Legionäre:

Österreichischer WM-Fahrer beim HSV im Gespräch

ÖFB-Teamspieler Grillitsch verlässt SC Braga nach einer Saison