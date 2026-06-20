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Transfer-Update: Grillitsch sucht neuen Verein

Der Vertrag von ÖFB-Legionär und WM-Fahrer Florian Grillitsch wird aufgelöst. Aus der Bundesliga ist Salzburgs Kjaergaard heiß begehrt. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Grillitsch sucht neuen Verein Foto: © IMAGO / AFLOSPORT
Textquelle: © LAOLA1
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Am 20. Juni ist am Transfermarkt in Österreich wenig passiert.

Die Vereine in Österreich scheinen im Wochenende angekommen zu sein. In der ADMIRAL Bundesliga gibt es keine Neuverpflichtung zu vermelden. Dahingegen steht die Serie A bei Salzburgs Maurits Kjaergaard Schlange.

Florian Grillitsch schaut sich nach nur einem Jahr beim SC Braga nach einem neuen Verein um.

LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:

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