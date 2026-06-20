ÖFB-Teamspieler Grillitsch verlässt SC Braga nach einer Saison

ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch verlässt Sporting Braga nach einer Saison.

Wie der portugiesische Club am Samstag mitteilte, machte der Niederösterreicher von einer Option in seinem Vertrag Gebrauch, womit die Zusammenarbeit beendet ist. Wohin es den 30-Jährigen zieht, der im WM-Kader Österreichs steht, ist bisher noch nicht bekannt.

Grillitsch hat für Braga 36 Pflichtspiele absolviert und dabei drei Tore erzielt. Bei welchem Verein der 30-Jährige, der im WM-Kader Österreichs steht, seine Karriere fortsetzt, ist nicht bekannt.