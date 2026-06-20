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Weitere Klubs buhlen um Salzburgs Maurits Kjaergaard
Nachdem bereits der CFC Genua bei Maurits Kjaergaard angeklopft haben soll, schalten sich nun zwei weitere Serie-A-Teams im Werben um den Mittelfeldspieler ein.
Erst kürzlich soll sich der CFC Genua nach Maurits Kjaergaard erkundigt haben - nun dürften zwei weitere Klubs aus der Serie A beim Dänen anklopfen.
Der 22-Jährige stehe schon länger auf dem Wunschzettel der "Rossoblù", die sich vor allem im Mittelfeld um Verstärkung bemühen.
Interesse soll das Team von Trainer Daniele de Rossi auch an Franz-Ethan Meichtry (18), der mit dem FC Thun sensationell die Meisterschaft in der Schweiz gefeiert hat, bekunden.
Auch Sassuolo und Udinese interessiert
Nun sollen jedoch zwei Liga-Konkurrenten Genuas im Werben um Kjaergaard einsteigen, der bei "Il Grifone" weiterhin als Hauptziel gilt.
Wie der italienische Reporter Gianluca Di Marzio berichtet, seien auch Sassuolo und Udinese Calcio am 22-jährigen Mittelfeldspieler dran.
Neben Kjaergaard könnte Genua auch einen zweiten Spieler aus der ADMIRAL Bundesliga landen. Hartberg-Stürmer Elias Havel soll bei der Rossi-Truppe ebenfalls hoch im Kurs stehen (Alle Infos >>>).