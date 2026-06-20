Der FC Blau-Weiß Linz fixiert den nächsten Transfer.

Wie der ADMIRAL-Bundesliga-Absteiger bekannt gibt, wechselt Romeo Vucic von Austria Wien nach Oberösterreich.

Bei den "Stahlstädtern" erhält der 23-jährige Stürmer einen Vertrag bis Sommer 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Gute technische Ausbildung

Laut Sportdirektor Christoph Schösswendter bringe der Angreifer "nicht nur eine gute Dynamik, sondern auch eine sehr gute technische Ausbildung und das richtige Mindset mit."

In der vergangenen Saison ist der gebürtige Wiener lange mit einem Knorpelschaden ausgefallen.

"Wir sind uns sicher, dass er nach seiner verletzungsbedingten Pause im vergangenen Jahr bei uns wieder richtig durchstarten kann. Aufgrund seiner Spielweise und seiner Fähigkeiten wird er eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein", sagt der ehemalige Innenverteidiger.

Köllner: "Überragendes Raumgefühl"

Trainer Michael Köllner freut sich über den "Toptransfer": "Unser Saisonziel verlangt am Ende auch immer eine treffsichere Offensive. Von daher war es wichtig, auch im Angriff eine Topqualität zu verpflichten."

Der Chefcoach fügt hinzu: "Romeo zeichnet sich durch sein überragendes Raumgefühl und seine starken Bewegungen in der Sturmspitze aus und wird in unserem Spiel eine äußerst wichtige Rolle einnehmen können. Romeo und ich erhoffen uns eine Win-win-Situation für alle."

Vucic ist 2014 in die Jugendabteilung der Wiener Austria gewechselt und hat diese bis zur Kampfmannschaft durchlaufen. Sein Bundesliga-Debüt hat der großgewachsene Stürmer bereits 2021 unter Manfred Schmid gefeiert.

Für die Veilchen ist er in 48 Pflichtspielen am Platz gestanden und hat drei Treffer erzielt.

In der Saison 2024/25 hat der Offensivspieler leihweise beim GAK gespielt.