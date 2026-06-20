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Austria Salzburg holt Talent aus Köln

Die Mozartstädter verpflichten einen linken Verteidiger als fünften Neuzugang.

Austria Salzburg holt Talent aus Köln Foto: © IMAGO / Fotostand
Textquelle: © LAOLA1
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Der 19-jährige Außenverteidiger San-Luca Spitali wechselt ablösfrei vom 1. FC Köln zu den Violetten nach Salzburg.

In der vergangenen Saison ist der Defensivspieler für die Reservemannschaft der Kölner am Platz gestanden und kam dabei zu acht Einsätzen in der Regionalliga. Außerdem spielte er für die U19 des "Effzeh", gewann da den Meistertitel und spielte auch in der UEFA Youth League.

Austria-Sportdirektor Kirchler ist von den Qualitäten des Talents überzeugt: "San-Luca ist ein zweikampfstarker und offensiv ausgerichteter Außenverteidiger, der bereits gegen Ende der vergangenen Saison ein Probetraining bei uns absolviert hat und uns dabei überzeugt hat."

Der Neuzugang selbst blickt hoffnungsvoll auf die neue Aufgabe: "Ich freue mich riesig, jetzt Teil dieses besonderen Vereins zu sein. Die Leidenschaft und die Unterstützung rund um die Austria haben mich vom ersten Moment an beeindruckt. Ich kann es kaum erwarten, vor den Fans aufzulaufen und gemeinsam viele besondere Momente zu erleben."

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