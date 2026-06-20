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Neuer Mittelstürmer für den FC Hertha Wels

Der Zweitligist angelt sich Isa Drammeh. Der 23-Jährige stand zuletzt beim SV Horn unter Vertrag.

Neuer Mittelstürmer für den FC Hertha Wels Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Hertha Wels präsentiert mit Isa Drammeh den nächsten Neuzugang.

Der 23-jährige Mittelstürmer aus Spanien wechselt vom SV Horn nach Oberösterreich.

In der vergangenen Saison der Regionalliga Ost erzielte Drammeh 14 Tore in 27 Einsätzen.

"Äußerst interessantes Gesamtpaket"

"Mit Isa Drammeh konnten wir einen Spieler für uns gewinnen, der ein äußerst interessantes Gesamtpaket mitbringt. Er verfügt über eine starke Physis und bringt gleichzeitig ein hohes Tempo mit. Darüber hinaus verfügt er über Qualität im Torabschluss", erklärt Hertha-Wels-Sportvorstand Rene Swete.

"Trotz seiner Größe bringt er Qualitäten im Dribbling und Eins-gegen-Eins offensiv mit. Wir sind überzeugt, dass Isa mit seinem Profil eine echte Bereicherung für unsere Offensive sein wird, und freuen uns darauf, ihn in unserer Mannschaft zu begrüßen", Swete weiter.

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