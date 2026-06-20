Keine Chance für Rapid: Polster spricht Klartext

Torhüter Nikolas Polster wird in diesem Transfer-Sommer wohl nur schwer zu halten sein für den Wolfsberger AC.

Der 23-jährige Keeper, der im vergangenen Jahr mehrere Male für das ÖFB-Nationalteam nominiert war, es jedoch knapp nicht in den WM-Kader geschafft hat, spricht sich klar für einen Wechsel aus.

"Es ist Zeit für den nächsten Schritt in meiner Karriere. Ich habe für den Klub viel geleistet und am Ende wäre es mit einer Ablöse eine Win-Win-Situation", erklärt er im Gespräch mit der "Krone".

Polster will ins Ausland

Wo die Reise hingehen soll? Definitiv ins Ausland. Einen Wechsel innerhalb der Bundesliga schließt er aus: "Zu einem österreichischen Team möchte ich nicht wechseln."

In den vergangenen Wochen wurde Polster unter anderem auch mit einem Transfer zum SK Rapid in Verbindung gebracht (Mischt Rapid im Poker um Polster mit? >>>).

Der Torhüter kickte bereits in der Jugend bei Rapid und verließ den Verein erst 2020. Eine Rückkehr zum aktuellen Zeitpunkt wird es aber nicht geben.

Viele mögliche Interessenten

An Interesse aus dem Ausland sollte es aber ohnehin nicht mangeln. Als mögliche Abnehmer wurden im vergangenen Monat Namen wie Brighton & Hove Albion, Wolverhampton, FC Brentford, FC Augsburg, Celtic Glasgow oder AS Saint-Etienne genannt.

Polster steht noch bis 2027 beim Wolfsberger AC unter Vertrag.