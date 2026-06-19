-
1998 vs. 2026: Welche Generation war besser?Ansakonferenz
-
Spektakulär: ÖFB-Fanpost kommt per FallschirmsprungÖFB Nationalteam
-
Highlights: Torwart-Patzer beschert Mexiko GruppensiegFIFA WM 2026
-
Highlights: Halbes Dutzend! Kanada schenkt neun Kataris einFIFA WM 2026
-
Highlights: Joker-Tore, Platzverweis - und Debüt-Tor eines ÖFB-Abgängers!FIFA WM 2026
-
Highlights: Später Elfer beschert Südafrika Punkt gegen TschechienFIFA WM 2026
-
LASK Trainingsauftakt-SommervorbereitungFußball - Sonstiges
-
Highlights: Kolumbien müht sich gegen UsbekistanFIFA WM 2026
-
Highlights: Lucky Punch! Ghana verpasst Panama einen DämpferFIFA WM 2026
-
Highlights: Traumtor und Spektakel! England ringt Kroatien niederFIFA WM 2026
Transfer-Update: Ein Youngster wird Rapid nicht verlassen
Sportchef Markus Katzer äußert sich am Rande des Trainingsauftakts zu einigen Transfergerüchten. Das Transfer-Update vom 19. Juni:
Am 19. Juni war am Transfermarkt weniger als in den letzten Tagen los.
Der WAC verkündete einen Neuzugang, die Wiener Austria die Vertragsverlängerung eines U17-Vizeweltmeisters. Beim SK Rapid sprach Sportchef Markus Katzer über einige Gerüchte.
Und ein ÖFB-Legionär verabschiedete sich nach fünf Jahren von seinem Klub.
LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:
ADMIRAL Bundesliga:
WAC holt serbischen Jung-Stürmer
Zurück nach Oberösterreich: Dominik Frieser verlässt den GAK
Austria-Angreifer Vucic vor Wechsel in LigaZwa
Schnappt sich Aufsteiger Lustenau einen Ex-Ried-Stürmer?
Kehrtwende perfekt! Austria bindet U17-Vizeweltmeister
Viele Anfragen für Amane: Aber Rapid wartet auf England
Katzer bestätigt: Rapid-Youngster wird nicht wechseln
ADMIRAL 2. Liga:
Austria Salzburg verlängert mit Kapitän
ÖFB-Legionäre:
"Ich gehe als Fan": Trauner verlässt Feyenoord nach 5 Jahren