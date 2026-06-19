Transfer-Update: Ein Youngster wird Rapid nicht verlassen

Am 19. Juni war am Transfermarkt weniger als in den letzten Tagen los.

Der WAC verkündete einen Neuzugang, die Wiener Austria die Vertragsverlängerung eines U17-Vizeweltmeisters. Beim SK Rapid sprach Sportchef Markus Katzer über einige Gerüchte.

Und ein ÖFB-Legionär verabschiedete sich nach fünf Jahren von seinem Klub.

LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

WAC holt serbischen Jung-Stürmer

Zurück nach Oberösterreich: Dominik Frieser verlässt den GAK

Austria-Angreifer Vucic vor Wechsel in LigaZwa

Schnappt sich Aufsteiger Lustenau einen Ex-Ried-Stürmer?

Kehrtwende perfekt! Austria bindet U17-Vizeweltmeister

Viele Anfragen für Amane: Aber Rapid wartet auf England

Katzer bestätigt: Rapid-Youngster wird nicht wechseln

ADMIRAL 2. Liga:

Austria Salzburg verlängert mit Kapitän

ÖFB-Legionäre:

"Ich gehe als Fan": Trauner verlässt Feyenoord nach 5 Jahren