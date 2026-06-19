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Transfer-Update: Ein Youngster wird Rapid nicht verlassen

Sportchef Markus Katzer äußert sich am Rande des Trainingsauftakts zu einigen Transfergerüchten. Das Transfer-Update vom 19. Juni:

Transfer-Update: Ein Youngster wird Rapid nicht verlassen Foto: © GEPA
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Am 19. Juni war am Transfermarkt weniger als in den letzten Tagen los.

Der WAC verkündete einen Neuzugang, die Wiener Austria die Vertragsverlängerung eines U17-Vizeweltmeisters. Beim SK Rapid sprach Sportchef Markus Katzer über einige Gerüchte.

Und ein ÖFB-Legionär verabschiedete sich nach fünf Jahren von seinem Klub.

LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:

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