Salzburg bindet Torhüter-Talent langfristig

Der FC Red Bull Salzburg stattet Nikola Sarcevic mit einem neuen Vertrag aus.

Wie die "Bullen" am Samstag vermelden, unterzeichnet der 19-jährige Torhüter einen Kontrakt bis 2029.

Der gebürtige Wiener spielt seit einem Jahr in der Mozartstadt.

Sarcevic kam im Sommer 2025 von Regionalligist TWL Elektra und überzeugte in der vergangenen Saison in elf Einsätzen für den FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga.