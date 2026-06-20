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Tinte Trocken! Vienna holt neuen Torhüter

Die Döblinger verstärken sich im Tor und bedienen sich bei einem Liga-Konkurrenten.

Tinte Trocken! Vienna holt neuen Torhüter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der 25-jährige Kilian Kretschmer löst seinen Vertrag mit Schwarz Weiß Bregenz einvernehmlich auf und schließt sich dem First Vienna FC an.

Der gebürtige Mistelbacher kann bereits Erfahrung in Liga Zwa aufweisen. In der vergangenen Saison stand er in der 2. Liga in 19 Partien am Platz und kassierte dabei 42 Gegentore.

Vor seinem Vertrag im Ländle war Kretschmer auch für Stripfing in der zweithöchsten Spielklasse aktiv. Die Döblinger selbst haben den Transfer noch nicht offiziell bekanntgegeben.

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