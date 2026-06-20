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Österreichischer WM-Fahrer beim HSV im Gespräch

Der Innenverteidiger ist kürzlich mit Venedig in die Serie A aufgestiegen. Jetzt mischt auch der HSV mit.

Österreichischer WM-Fahrer beim HSV im Gespräch Foto: © GEPA
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Michael Svoboda hat mit dem FC Venedig eine erfolgreiche Saison hinter sich gebracht!

Der 27-jährige Innenverteidiger ist mit dem Klub als Kapitän in die Serie A aufgestiegen und hat sich damit auch ein Ticket für das WM-Aufgebot von Teamchef Ralf Rangnick erspielt.

Bereits am Freitag gab es konkrete Gerüchte, dass sich Brighton & Hove Albion mit dem Abwehrspieler beschäftigt (Alle Infos >>>). Wie die "Hamburger Morgenpost" nun berichtet, soll auch der HSV sein grundsätzliches Interesse hinterlegt haben.

Brighton bleibt Favorit

Der deutsche Bundesligist sieht in Svoboda einen möglichen Ersatz für Luka Vuskovic, der nach seinem Leihende vorerst zu Tottenham zurückkehrt.

Die besseren Karten hat aber klar der Klub aus der Premier League, der die Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro ziehen möchte. Gespräche laufen, eine endgültige Einigung ist aber noch nicht erzielt worden.

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