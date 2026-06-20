Voitsberg verpflichtet U19-Teamspieler von Austria Klagenfurt

Christopher Wölbl bleibt in der ADMIRAL 2. Liga.

Der Youngster von Austria Klagenfurt schließt sich Aufsteiger ASK Voitsberg an.

Sebastian Szvetits ist von der Neuerwerbung begeistert: "Christopher ist ein dynamischer Offensivspieler, der mit seiner Unbekümmertheit und offensiven eins gegen eins Qualität neue Elemente in unser Spiel bringen wird."

Bereits 14 2.-Liga-Einsätze zu Buche stehen

Der Sportdirektor der Voitsberger fügt hinzu: "Er hat bereits in der vergangenen Saison in der 2. Liga gezeigt, dass großes Potential in ihm steckt. Wir sind sehr glücklich, dass wir Christopher vom ASK Voitsberg und unserem Weg überzeugen konnten."

Der U19-Teamspieler Österreichs freut sich, "dass der Wechsel zum ASK Voitsberg funktioniert hat. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und mich mit der Idee und Vision total überzeugt. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen."

Wölbl, der die Jugendabteilung von Austria Klagenfurt durchlaufen hat, ist in der vergangenen Saison zu 14 Einsätzen in der 2. Liga gekommen. Zudem ist der 17-Jährige 14-Mal für die zweite Mannschaft in der Kärntner Liga aufgelaufen.