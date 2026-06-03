Transfer-Update: Ein ÖFB-Kicker wechselt zu Ilzers Hoffenheim

Die Klubs schlagen in der Sommerpause weiterhin fleißig am Transfermarkt zu. Doch auch einige Abgänge sind zu verzeichnen.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

Fix! Sturm-Goalie Bignetti wechselt nach Deutschland >>>

Austria Lustenau verlängert mit Torhüter-Trio >>>

Nach Senft: Ried verliert weiteres Trio an Karlsruhe >>>

Fix! U21-Teamspieler verlässt Hartberg Richtung Deutschland >>>

Zieht es Düsseldorf-Neuzugang direkt zum SK Rapid weiter? >>>

Wie plant der SK Rapid mit seinen Leihspielern? >>>

Sturm und Salzburg buhlen um selben Abwehrspieler >>>

ADMIRAL 2. Liga:

Fix! FC Liefering sticht Bayern bei Schweizer Abwehr-Juwel aus >>>

SK Rapid schnappt sich ÖFB-Talent aus Hoffenheim >>>

Bregenz präsentiert Heraf-Nachfolger >>>

ÖFB-Legionäre & Österreich-Exporte:

Fix! ÖFB-Legionär Wimmer wechselt innerhalb der Bundesliga >>>

Wechselt ein weiterer ÖFB-Kicker zu Roter Stern Belgrad? >>>

Lazaro bestätigt Torino-Abschied - Bald Kollege von ÖFB-Kicker? >>>

ÖFB-Hoffnung Puczka: LaLiga-Klub macht Salzburg Konkurrenz >>>