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Transfer-Update: Ein ÖFB-Kicker wechselt zu Ilzers Hoffenheim

Auch innerhalb Österreichs hat sich einiges getan. Sturm, Hartberg und Ried haben Abgänge zu verzeichnen. Austria Lustenau kann weiter auf ein Trio setzen.

Transfer-Update: Ein ÖFB-Kicker wechselt zu Ilzers Hoffenheim Foto: © IMAGO / Claus Bergmann
Textquelle: © LAOLA1
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Die Klubs schlagen in der Sommerpause weiterhin fleißig am Transfermarkt zu. Doch auch einige Abgänge sind zu verzeichnen.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

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