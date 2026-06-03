Transfer-Update: Ein ÖFB-Kicker wechselt zu Ilzers Hoffenheim
Auch innerhalb Österreichs hat sich einiges getan. Sturm, Hartberg und Ried haben Abgänge zu verzeichnen. Austria Lustenau kann weiter auf ein Trio setzen.
Die Klubs schlagen in der Sommerpause weiterhin fleißig am Transfermarkt zu. Doch auch einige Abgänge sind zu verzeichnen.
LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:
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