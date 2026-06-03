Sturm-Legende Kandidat auf Sportdirektor-Posten in Österreich

Mit seinem Goldtor gegen den GAK schoss Jan-Pieter Martens den SK Sturm Graz 1999 zum zweiten Meistertitel der Vereinshistorie.

Auch nach seiner aktiven Spielerkarriere hinterlässt er im Fußballgeschäft noch seine Spuren.

Aktuell ist er als Sportdirektor beim DAC Dunajska Streda (Slowakei) tätig, wo er sich als Architekt einer erfolgreichen Transfer- und Talentstrategie einen Namen gemacht hat.

Persönlicher Termin in Österreich

Seine Qualitäten als Sportdirektor sollen auch zwei große österreichische Klubs auf den Plan gerufen haben. Das berichtet "Sky" unter Berufung auf exklusive Informationen.

Es soll bereits erste Kontakte über Mittelsmänner gegeben haben, vergangene Woche kam der 51-Jährige offenbar für einen persönlichen Termin nach Österreich.

Um welche Vereine es sich konkret handelt, ist derzeit noch unklar.