Fix! Sturm-Goalie Bignetti wechselt nach Deutschland

Matteo Bignetti hat einen neuen Arbeitgeber gefunden!

Der U21-Teamtorhüter wechselt in die dritte deutsche Liga zum 1. FC Saarbrücken. Das gab der Drittligist am Mittwoch offiziell bekannt.

Der 22-jährige Torhüter verlässt den SK Sturm Graz ablösefrei, weil sein Vertrag in der Murstadt nicht verlängert wurde.

"Ein hochinteressanter Spieler. Jung und trotzdem schon mit Erfahrung, er hat sogar bereits ein Europapokal-Spiel absolviert. Hungrig und mit Potenzial. Ein guter Typ. Wir werden ihn übrigens als Torwart einsetzen, obwohl er für Graz auch schon einmal den Ausgleich in der Nachspielzeit geköpft hat", wird Sportvorstand Markus Thiele zitiert.

13 Spiele für die Profis

Bignetti kam im Sommer 2023 von der zweiten Mannschaft der Frankfurter Eintracht nach Graz. In der abgelaufenen Saison stand der Youngster 13 Mal für die Profis in der Startformation.

In der Endphase der Spielzeit hat er seinen Platz aber an Daniil Khudyakov verloren. Mit Ammar Helac hat der Vizemeister bereits einen Ersatz verpflichtet >>>

Interesse gibt es zwar weiterhin auch aus Italien, Deutschland und Österreich, Bignetti hat sich aber für Saarbrücken entschieden. Auch weil er dort als Nummer eins eingeplant ist.