-
Kann man Baumgartner ersetzen?Ansakonferenz
-
Österreich vor der WM: Bereit oder nicht?Ansakonferenz
-
WM 2026: Kann Österreich die EURO übertreffen?Standpunkt
-
Wenn heute WM-Wäre: Haralds ÖFB-Startelf für JordanienAnsakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Lothar MatthäusStammtisch
-
Hat Rangnick die Richtigen nominiert?Standpunkt
-
Der ÖFB-Kader im WM-CheckAnsakonferenz
-
Ansakonferenz: Das ist unser WM-KaderAnsakonferenz
-
ÖFB-Team: So gut wie nie?Standpunkt
-
Kalajdzic: Fixstarter bei der WM 2026?Ansakonferenz
Wechselt ein weiterer ÖFB-Kicker zu Roter Stern Belgrad?
Ein Österreicher wird mit einem Wechsel in die serbische Hauptstadt in Verbindung gebracht.
Marko Arnautovic spielt seit Sommer 2025 bei Roter Stern Belgrad. Nach der WM will sich der ÖFB-Rekordjäger ausschließlich der Aufgabe widmen und seine Nationalteamkarriere beenden.
In der serbischen Hauptstadt könnte jetzt ein Mann landen, den Arnautovic aus dem ÖFB-Team kennt.
Laut "SportSport" steht Muhammed Cham vor einer Leihe mit Kaufoption. Der Österreicher ist derzeit bei Trabzonspor unter Vertrag.
Nicht im WM-Kader
Die abgelaufene Saison verbrachte er als Leihspieler bei Slavia Prag. Der 25-Jährige erzielte in 26 Spielen drei Assists, die Tschechen dürften die Kaufoption nicht ziehen.
Bis 2028 ist der offensive Mittelfeld-Mann noch an seinen Klub gebunden, in Trabzon plane man allerdings nicht zwingend mit ihm. Sein Marktwert liegt bei 3,5 Millionen Euro.
Starke Leistungen verhalfen Cham zum Sprung ins ÖFB-Team. Fünf Mal kam er dort seit 2022 zum Zug, zuletzt stand der 25-Jährige im März 2025 im Kader.
Im WM-Aufgebot steht er nicht, auch auf der Abrufliste war der Mittelfeld-Mann nicht zu finden. Der Ersatz für den verletzten Christoph Baumgartner wird er demnach wohl nicht werden.