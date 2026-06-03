Wechselt ein weiterer ÖFB-Kicker zu Roter Stern Belgrad?

Marko Arnautovic spielt seit Sommer 2025 bei Roter Stern Belgrad. Nach der WM will sich der ÖFB-Rekordjäger ausschließlich der Aufgabe widmen und seine Nationalteamkarriere beenden.

In der serbischen Hauptstadt könnte jetzt ein Mann landen, den Arnautovic aus dem ÖFB-Team kennt.

Laut "SportSport" steht Muhammed Cham vor einer Leihe mit Kaufoption. Der Österreicher ist derzeit bei Trabzonspor unter Vertrag.

Nicht im WM-Kader

Die abgelaufene Saison verbrachte er als Leihspieler bei Slavia Prag. Der 25-Jährige erzielte in 26 Spielen drei Assists, die Tschechen dürften die Kaufoption nicht ziehen.

Bis 2028 ist der offensive Mittelfeld-Mann noch an seinen Klub gebunden, in Trabzon plane man allerdings nicht zwingend mit ihm. Sein Marktwert liegt bei 3,5 Millionen Euro.

Starke Leistungen verhalfen Cham zum Sprung ins ÖFB-Team. Fünf Mal kam er dort seit 2022 zum Zug, zuletzt stand der 25-Jährige im März 2025 im Kader.

Im WM-Aufgebot steht er nicht, auch auf der Abrufliste war der Mittelfeld-Mann nicht zu finden. Der Ersatz für den verletzten Christoph Baumgartner wird er demnach wohl nicht werden.