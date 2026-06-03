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Nach Senft: Ried verliert weiteres Trio an Karlsruhe

Erwartungsgemäß setzt der Wiener auf Coaches aus seinem Rieder Staff. Drei Leute aus Karlsruhe bleiben im Trainerteam.

Nach Senft: Ried verliert weiteres Trio an Karlsruhe Foto: © GEPA
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Mit Maximilian Senft hat die SV Ried mit dem Sommer ihren Cheftrainer an den deutschen Zweitligisten Karlsruhe verloren.

Nachfolger steht noch keiner fest. Zuletzt wurde der Bruder eines Ex-Sturm-Coaches gehandelt >>>

Trio kommt aus Ried

Fix hingegen ist der Abgang eines Trios. Wie Karlsruhe vermeldet, folgen die beiden Co-Trainer Eduard Buxmann und Emmanuel Faloba Senft nach Deutschland. Aus Ried kommt weiters Athletiktrainer Mauro Zanoguera.

Als Co weiter an Bord von Karlsruhe bleibt Daniel Gordon, Torwarttrainer Markus Miller und Reha-Trainer Wendelin Wäcker gehören zudem weiter dem Karlsruher Trainerteam an.

Mischung im Trainerteam

"Bei der Besetzung des Trainerteams haben wir bewusst auf eine ausgewogene Mischung gesetzt", so Sportchef Mario Eggimann.

Teammanagerin Sarah Saliba und der langjährige Athletiktrainer Florian Böckler verlassen den KSC. Der bisherige Co Sirus Motekallemi sei in Gesprächen über eine mögliche neue Aufgabe im Verein.

Ried muss jetzt nicht nur Senft ersetzen sondern auch einen guten Teil des erfolgreichen Trainerteams. Dass der Wiener nicht alleine nach Karlsruhe wechselt, war aber zu erwarten.

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