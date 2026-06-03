Bregenz präsentiert Heraf-Nachfolger

Schwarz-Weiß Bregenz hat einen neuen Cheftrainer!

Martin Brenner übernimmt die Nachfolge von Andreas Heraf. Der 40-Jährige arbeitete zuletzt im brasilianischen Unterhaus bei Lemense.

Zur neuen Saison war sich der Uruguayer eigentlich schon mit Regionalligist Lauterach einig. Mit dem Amateurverein hatte er allerdings eine Vereinbarung für Angebote aus dem Profibereich.

Trainierte Lustenau

In Bregenz unterschreibt er jetzt in der ADMIRAL 2. Liga für eine Saison.

Brenner trainierte im Herbst 2024 Austria Lustenau in der Zweitklassigkeit. Die ersten 13 Spiele blieb er dabei ungeschlagen (5 Siege, 8 Remis).

Vier Niederlagen und ein Unentschieden aus fünf darauffolgenden Spielen kosteten ihm allerdings den Job.