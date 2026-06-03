Lazaro bestätigt Torino-Abschied - Bald Kollege von ÖFB-Kicker?

Der Vertrag von Valentino Lazaro (30) bei Torino läuft aus, sein Abschied ist besiegelt.

"Tatsache ist, dass der Vertrag ausläuft. Ich respektiere den Verein und werde Torino von nun an als Fan verfolgen", wird er von "Tutto Mercato Web" zitiert.

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ÖFB-Kicker würde warten

Gespräche gebe es jetzt aber mit Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Klub wurde souverän Meister.

Mit Ex-WAC-Kicker Adis Jasic (23) würde auf Lazaro ein österreichischer Kollege warten, der sich jedoch gegen eine Karriere beim ÖFB entschied. Der ehemalige Nachwuchsnationalspieler Österreichs kam in der abgelaufenen Saison auf 28 Einsätze, dabei erzielte einen Assist. Ähnlich wie Lazaro ist Jasic auf der rechten Abwehrseite beheimatet. Lazaro dürfte die etwas offensivere Option sein.

Jasic steht bei Al-Ain noch bis 2028 unter Vertrag.

Lazaro absolvierte bereits 36 Länderspiele für Österreich, seit 2022 stand der Steirer aber nicht mehr im Kader.