Austria Lustenau verlängert mit Torhüter-Trio

Die Vertragsverlängerung mit Stammkeeper Domenik Schierl hat der SC Austria Lustenau bereits frühzeitig unter Dach und Fach gebracht. Nun hat der Aufsteiger auch die Verträge von Phillip Böhm, Frederic Flatz und Simon Nesler-Täubl verlängert.

Während Phillip Böhm in der Aufstiegssaison der ersten Ersatzmann von Domenik Schierl war, stand Frederic Flatz überwiegend für den SC Austria Lustenau II in der Eliteliga Vorarlberg auf dem Platz. Simon Nesler-Täubl wird wie schon in der vergangenen Saison leihweise beim SV Austria Salzburg in der ADMIRAL 2. Liga Spielpraxis sammeln.

Alge: "Haben einen wichtigen Beitrag zum Erfolg geleistet"

"Wir sind sehr glücklich, dass wir auf der Torhüterposition Kontinuität schaffen konnten. Phillip und Frederic haben sich in der vergangenen Saison bestens eingebracht und einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft geleistet. Auch Simon hat seine Qualitäten bei Austria Salzburg eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die weitere Leihe ist für seine Entwicklung der richtige Schritt, gleichzeitig freuen wir uns, ihn weiterhin an die Austria gebunden zu haben", bewertet Sportchef Dieter Alge die Vertragsverlängerungen.