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Fix! FC Liefering sticht Bayern bei Schweizer Abwehr-Juwel aus

Der Zweitligist setzt sich im Poker um einen jungen Schweizer durch. Lange wurde er mit Red Bull Salzburg in Verbindung gebracht, jetzt stellt ihn der Kooperationsverein vor.

Fix! FC Liefering sticht Bayern bei Schweizer Abwehr-Juwel aus Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © LAOLA1
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Die ADMIRAL 2. Liga darf sich auf ein spannendes Abwehr-Juwel freuen.

Ifeanyichukwu Onwuzulike (16) wurde offiziell beim FC Liefering vorgestellt. Der U17-Nationalspieler der Schweiz kommt aus dem Nachwuchs des FC Winterthur.

Bayern und BVB waren dran

"Mit Ifeanyichukwu konnten wir einen Spieler für uns gewinnen, an dem viele Top-Klubs aus ganz Europa dran waren! Wir kennen ihn schon seit längerer Zeit und sind sehr glücklich, dass wir ihn mit unseren Möglichkeiten und unserer Ausbildungsplattform überzeugen konnten, seine weitere fußballerische Ausbildung bei uns fortzuführen", so Geschäftsführer Manfred Pamminger.

Der neue Mann unterschreibt einen langfristigen Vertrag. "Sky" vermeldete bereits Mitte Mai, dass sich der FC Red Bull Salzburg gegen unter anderem den FC Bayern und den BVB durchsetzen konnte. Vorgestellt wurde er jetzt beim Kooperationsverein FC Liefering.

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