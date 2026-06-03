ÖFB-Hoffnung Puczka: LaLiga-Klub macht Salzburg Konkurrenz

David Puczka läuft seit 2024 für Juventus Turin auf - in der abgelaufenen Saison zeigte der 21-Jährige so richtig auf.

Als Linksverteidiger lieferte er für Juventus Next Gen in der Serie C starke zehn Treffer. Es ist also wenig verwunderlich, dass andere Klubs auf ihn aufmerksam werden.

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Juve wartet ab

Laut "Tutto Juve" kommt jetzt ein weiterer Klub hinzu. Das Medium nennt LaLiga-Aufsteiger Racing Santander als Interessenten.

Juventus will demnach die Situation über den Sommer beobachten. Kann sich Puczka weiterempfehlen, könnte er auch bei den Profis Thema werden. Ein Abgang des Linksverteidigers ist derzeit aber auch nicht auszuschließen.

Bei Juventus hat er noch einen Vertrag bis 2027.