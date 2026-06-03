Damjan Kovacevic verlässt den TSV Hartberg und schließt sich dem deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig an.

Ein Angebot der Oststeirer zur Vertragsverlängerung hat er abgelehnt.

Am Mittwoch wurde der Transfer des U21-Teamspielers offiziell. Der 21-jährige Außenbahnspieler unterschreibt beim deutschen Zweitligisten einen Vertrag bis 2029.

Kovacevic will mit "intensivem Spielstil" überzeugen

Bei Eintracht Braunschweig steht ÖFB-Co Lars Kornetka in der Hauptverantwortung. Mit dem ehemaligen Rapid-Trainer Stefan Kulovits gehört ein weiterer Akteur mit Österreich-Bezug dem Trainerteam an.

"Es ist ein großartiges Gefühl und eine Ehre, für so einen Verein spielen zu dürfen. Die Eintracht hat eine große Tradition und die Fans ganz viel Leidenschaft – das habe ich sofort gespürt, als ich mich mit dem Verein beschäftigt habe", meint Kovacevic.

"Ich will hier Vollgas geben und denke, dass mein intensiver Spielstil sehr gut zum Verein und zu den Vorstellungen der Verantwortlichen passt. Ich freue mich auf die Zeit hier und persönlich besonders auf meine erste Station außerhalb meiner Heimat Österreich", Kovacevic weiter.