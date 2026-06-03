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Sturm und Salzburg buhlen um selben Abwehrspieler

Die beiden österreichischen Klubs sollen an einem jungen Engländer interessiert sein, dieser schaffte in Schweden seinen Durchbruch.

Sturm und Salzburg buhlen um selben Abwehrspieler Foto: © IMAGO / Bildbyran
Textquelle: © LAOLA1
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Die Gerüchteküche in der ADMIRAL Bundesliga brodelt wieder im Sommer.

Vizemeister Sturm Graz und Red Bull Salzburg werden jetzt mit einem englischen Abwehr-Mann in Verbindung gebracht. Laut Transferinsider Rudy Galetti beschäftigen sich beide Klubs mit Michael Parker (21).

Der Innenverteidiger, der auch links einsetzbar ist, steht in der schwedischen Liga bei Örgryte IS unter Vertrag.

Internationale Konkurrenz

Weiters beobachten Sunderland, Newcastle United, Brentford, FC Kopenhagen, Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon die Situation rund um den 21-Jährigen.

Angebote zwischen drei und fünf Millionen Euro werden erwartet. Dabei besitzt Parker gerade einmal einen Marktwert von 75.000 Euro.

Sein Durchbruch zum Profi gelang erst im Februar 2026, damals wechselte er von West Bromwich Albion nach Schweden. Nach zehn Auftritten könnte die Reise dort wieder enden. Sein Klub ist nämlich auch abgestiegen.

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