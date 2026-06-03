SK Rapid schnappt sich ÖFB-Talent aus Hoffenheim

Neuzugang für den SK Rapid!

Adrian Riegel (18) wechselt aus der Nachwuchsabteilung der TSG Hoffenheim in die ADMIRAL 2. Liga zur Zweiermannschaft der Wiener.

In Hütteldorf unterschreibt der Offensiv-Mann bis 2029. Riegel wechselte 2024 aus der Akademie St. Pölten in die Nachwuchsabteilung der Hoffenheimer.

Der 18-Jährige verbucht mehrere Auftritt für ÖFB-Nachwuchsnationalteams. Zuletzt lief er im Oktober 2025 für die U19 auf, erzielte beim 3:1-Sieg gegen Israel zwei Treffer.

Riegel gilt als vielversprechendes Talent

In der abgelaufenen Saison erzielte er in der U19-Nachwuchsliga in elf Spielen zwei Treffer.

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat. Mit Adrian bekommen wir nicht nur ein vielversprechendes Talent, sondern auch echte Power für die offensive Außenbahn. Ich traue ihm hier sehr viel zu und bin gespannt, wie er sich bei uns entwickeln wird", so Sportchef Markus Katzer.

Riegel selbst meint: "Ich bin sehr glücklich, wieder in meiner Heimatstadt zu sein und zukünftig für Grün-Weiß aufzulaufen. Ich möchte mich schnellstmöglich bei Rapid II etablieren und der Mannschaft mit meinen Qualitäten sportlich weiterhelfen."