Arjan Malic steht in Bosnien-Herzegowinas WM-Kader!

Der Sturm-Profi profitiert vom verletzungsbedingten Ausfall von Nidal Celik (Lens).

"Zunächst möchte ich die Änderung im Kader ansprechen. Nidal Čelik ist verletzt und muss sich einer Meniskusoperation unterziehen. Daher rückt Arijan Malić in den Kader nach", wird Teamchef Sergej Barbarez von "SportSport" zitiert.

Machte Vorbereitung bereits mit

Der 20-Jährige bestritt bereits Teile der WM-Vorbereitung mit dem Team, um im Fall der Fälle den fraglichen Haris Tabakovic zu ersetzen.

Für den Kanada-Auftakt ist es für den Ex-Austrainer noch zu früh, der Stürmer sollte aber im Laufe des Turniers noch fit werden.

Das Spiel gegen die Kanadier steigt mitteleuropäischer Zeit bereits am Freitag um 21:00 (im LIVE-Ticker >>>).

Bis zum ersten Spiel gab es die Möglichkeit, einen Spieler nachzunominieren. Profiteur davon ist jetzt Arjan Malic.

Alle WM-Kader im Überblick >>>

WM 2026: Alle Gruppen >>>

WM 2026: Spielplan/Ergebnisse >>>