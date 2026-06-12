NEWS

Am letzten Drücker! Sturm hat doch noch WM-Teilnehmer

Kurz vor dem WM-Auftaktspiel von Bosnien-Herzegowina wird Arjan Malic doch noch offiziell nachnominiert.

Am letzten Drücker! Sturm hat doch noch WM-Teilnehmer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Arjan Malic steht in Bosnien-Herzegowinas WM-Kader!

Der Sturm-Profi profitiert vom verletzungsbedingten Ausfall von Nidal Celik (Lens).

"Zunächst möchte ich die Änderung im Kader ansprechen. Nidal Čelik ist verletzt und muss sich einer Meniskusoperation unterziehen. Daher rückt Arijan Malić in den Kader nach", wird Teamchef Sergej Barbarez von "SportSport" zitiert.

Machte Vorbereitung bereits mit

Der 20-Jährige bestritt bereits Teile der WM-Vorbereitung mit dem Team, um im Fall der Fälle den fraglichen Haris Tabakovic zu ersetzen.

Für den Kanada-Auftakt ist es für den Ex-Austrainer noch zu früh, der Stürmer sollte aber im Laufe des Turniers noch fit werden.

Das Spiel gegen die Kanadier steigt mitteleuropäischer Zeit bereits am Freitag um 21:00 (im LIVE-Ticker >>>).

Bis zum ersten Spiel gab es die Möglichkeit, einen Spieler nachzunominieren. Profiteur davon ist jetzt Arjan Malic.

Alle WM-Kader im Überblick >>>

WM 2026: Alle Gruppen >>>

WM 2026: Spielplan/Ergebnisse >>>

Mehr zum Thema

WM-Programm, 12. Juni: Gastgeber Kanada greift ein

WM-Programm, 12. Juni: Gastgeber Kanada greift ein

FIFA WM
Argentinien atmet auf: Star rechtzeitig für WM-Auftakt fit

Argentinien atmet auf: Star rechtzeitig für WM-Auftakt fit

FIFA WM
VIDEO: Alle Tore des ersten WM-Tags

VIDEO: Alle Tore des ersten WM-Tags

FIFA WM
Scharfe Kritik von Jürgen Klopp am WM-Auftakt

Scharfe Kritik von Jürgen Klopp am WM-Auftakt

FIFA WM
13
Matthäus über Alaba: "Sehe ihn nicht in der Anfangsformation"

Matthäus über Alaba: "Sehe ihn nicht in der Anfangsformation"

ÖFB-Team
9
WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste

WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste

FIFA WM
WM-Update: Das Wichtigste nach Tag eins

WM-Update: Das Wichtigste nach Tag eins

FIFA WM

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Bosnien-Herzegowina Arjan Malic SK Sturm Graz