Transfer fix! Altach holt Toptorjäger von Austria Salzburg

Transfernews aus Altach!

Viel wurde spekuliert, nun ist es fix. Denizcan Cosgun wechselt von Austria Salzburg zum Bundesligisten und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2028.

Bei den Salzburgern entwickelte sich der 24-Jährige zum absoluten Schlüsselspieler. Mit acht Treffern und fünf Assists in 24 Spielen in der ADMIRAL 2. Liga hatte Cosgun seinen Anteil an der erfolgreichen Saison des Aufsteigers.

Rückkehr in die Bundesliga

In der vergangenen Saison wurde das Team von Christian Schaider Neunter. Sein neuer Arbeitgeber beendete die Meisterschaft in der Qualigruppe der höchsten Spielklasse auf Rang drei.

Bereits in der Saison 2022/23 sammelte er in elf Spielen für die SV Ried Einsatzminuten in der Admiral Bundesliga.

"Eine sehr starke Saison"

"Mit Denizcan Cosgun gewinnen wir einen Spieler, der bereits bewiesen hat, dass er auf gutem Niveau bestehen kann, und zuletzt in Salzburg hat er eine sehr starke Saison gespielt. Wir sind überzeugt, dass er genau das verkörpert, was wir in Altach aufbauen wollen – und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm den nächsten Schritt zu gehen", wird Sportdirektor Philipp Netzer in der Mitteilung zitiert.

Der Neo-Altacher Cosgun sagt selbst: "Ich freue mich sehr über den Wechsel nach Altach. Der Verein hat mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben und ich spüre, dass hier die Rahmenbedingungen stimmen, um mich weiterzuentwickeln. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen."