Bericht: Schalke vor Verpflichtung von ÖFB-Stürmer

Der neunfache ÖFB-Teamspieler Junior Adamu steht vor einem Wechsel zu Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04. Das berichtete die "BILD".

Der 25-jährige Stürmer absolviert demnach am heutigen Donnerstag seinen Medizincheck beim Klub von Trainer Miron Muslic und ÖFB-WM-Nachrücker Dejan Ljubicic. Die Ablösesumme soll bei 800.000 Euro plus Boni liegen.

Adamu spielt seit seinem Wechsel 2023 vom FC Red Bull Salzburg zum SC Freiburg in der Deutschen Bundesliga. Damals wurde – bei Erfüllung entsprechender Boni – eine Ablöse in der Höhe von bis zu 9,5 Millionen Euro kolportiert.

Bei den Breisgauern kam Adamu in seinen 67 Pflichtspielen (sieben Tore) meist von der Bank. Das vergangene Halbjahr verbrachte der Angreifer in Schottland bei Celtic, wo er in sechs Spielen zwei Scorer sammelte.