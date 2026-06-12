Liverpool will Leverkusen-Rekord-Transfer zurückholen

Steht Jarell Quansah vor einer überraschenden Rückkehr zum FC Liverpool?

Wie mehrere Medien berichten, haben sich die "Reds" und der englische Nationalspieler bereits auf persönliche Vertragsbedingungen geeinigt.

Damit könnte Liverpool eine im vergangenen Sommer vereinbarte Rückkaufklausel in Höhe von 55 Millionen Pfund aktivieren und den Innenverteidiger nach nur einer Saison wieder an die Anfield Road holen.

Vom Rekordtransfer zum Leistungsträger

Quansah war erst im Sommer 2025 für rund 35 Millionen Euro von Liverpool zu Bayer Leverkusen gewechselt und avancierte damit zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte.

Bei der "Werkself" entwickelte sich der 23-Jährige auf Anhieb zum Stammspieler. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 44 Pflichtspiele und steuerte als Innenverteidiger beachtliche fünf Tore bei.

Seine starken Leistungen spiegeln sich auch in seinem Marktwert wider. Dieser stieg innerhalb eines Jahres von rund 20 auf mittlerweile 45 Millionen Euro an.

Die Entwicklung blieb auch Englands Teamchef Thomas Tuchel nicht verborgen. Quansah schaffte den Sprung in den WM-Kader der "Three Lions" und darf sich Hoffnungen auf Einsatzminuten bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 machen.

Liverpool vor Umbau in der Defensive

Die Rückholaktion käme in einer Phase des Umbruchs beim englischen Meister.

Nach dem Ende der vergangenen Saison trennten sich die "Reds" von Trainer Arne Slot. Sein Nachfolger Andoni Iraola soll laut Berichten ein großer Befürworter einer Rückkehr Quansahs sein.

Ein möglicher Transfer wäre für Liverpool zudem deutlich einfacher abzuwickeln als viele andere Verpflichtungen. Dem Vernehmen nach sind sich Verein und Spieler bereits über die Vertragsdetails einig. Damit müsste Liverpool lediglich entscheiden, ob die Aktivierung der Rückkaufklausel die bevorzugte Lösung für die Verstärkung der Defensive darstellt.

Liverpool-Eigengewächs mit besonderer Verbindung

Für Quansah wäre es eine Rückkehr zu seinem Jugendverein.

Der Innenverteidiger durchlief zwischen 2008 und 2022 sämtliche Nachwuchsteams des FC Liverpool, ehe er in die Kampfmannschaft aufstieg. Insgesamt absolvierte er 58 Pflichtspiele für die Profis der "Reds", gewann den League Cup und war 2025 Teil der Meistermannschaft in der Premier League.

"Um ehrlich zu sein, würde ich nicht sagen, dass es die schwerste Entscheidung war, weil ich einfach spielen wollte", erklärte Quansah damals nach seinem Wechsel nach Leverkusen. Die Bundesliga und die Champions League hätten ihm die Möglichkeit gegeben, sich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln.

Nun könnte der nächste Karriereschritt den talentierten Engländer wieder an jenen Ort zurückführen, an dem alles begonnen hat.