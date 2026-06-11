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Salzburg-Konkurrent um Austrias Barry lockt wohl mit Mega-Gehalt

Auf die Wiener wartet bei einem etwaigen Deal offenbar eine ordentliche Transfersumme.

Salzburg-Konkurrent um Austrias Barry lockt wohl mit Mega-Gehalt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Dass der FC Red Bull Salzburg hinter Austrias Abukakr Barry (25) her ist, ist längst kein Geheimnis mehr.

Laut "Krone" sind die "Bullen" genauso wie Interessent Stoke City bereit, ungefähr drei Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

Bereits am Mittwoch berichtete "Sky" von einer finanzkräftigen Konkurrenz aus dem Osten.

Viel mehr Gehalt

Der "Krone" zufolge handelt es sich um den ukrainischen Dritten Polissja Schytomyr. Bis zu fünf Millionen Euro an Ablöse seien demnach am Tisch.

Ein Jahr vor Vertragsende würden die Veilchen damit eine kräftige Finanzspritze ernten. Auch für Barry könnte sich der Deal auszahlen. Demnach bieten die Ukrainer das vierfache Gehalt verglichen zu seiner Austria-Gage.

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