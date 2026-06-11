Rapid-Akteur winkt England-Transfer

Im Sommertransferfenster gibt es wieder einige Gerüchte. Der SK Rapid soll seinen ehemaligen Kapitän kontaktiert haben >>>

Jetzt wird ausgerechnet ein Mittelfeld-Mann der Wiener mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Laut "Football Insider" haben es die Championship-Klubs AFC Wrexham, Birmingham City und Sheffield United auf Romeo Amane abgesehen. Alle drei Vereine haben Ambitionen in die Premier League aufzusteigen.

Laut "Sky" zeigt insbesondere Wrexham großes Interesse an dem Mittelfeldspieler. Rapid erwarte ein schriftliches Angebot.

In Birmingham würde Amane mit Christoph Klarer einen österreichischen Kapitän bekommen. Der 25-Jährige lief in der Jugend für Rapid auf.

Satter Gewinn für Rapid?

Die Klubs von der Insel beobachten den 23-jährigen Amane intensiv. Der Ivorer wechselte im Jänner 2025 für kolportierte 1,3 Millionen Euro von BK Häcken nach Hütteldorf.

Sein Vertrag läuft noch bis 2029, bei einem Marktwert von fünf Millionen Euro könnten die Wiener einen satten Gewinn einstreichen.

Der Artikel wurde um 14:05 mit Informationen von "Sky" überarbeitet.