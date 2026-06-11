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Austria Salzburg verliert Schlüsselspieler wohl an Altach

Die Mozartstädter müssen wohl ihren Schlüsselspieler abgeben. Es winkt die ADMIRAL Bundesliga.

Austria Salzburg verliert Schlüsselspieler wohl an Altach Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Denizcan Cosgun (24) gelingt wohl der Schritt zurück in die ADMIRAL Bundesliga.

Laut "Sky" wechselt der Mittelfeld-Mann von Austria Salzburg zum SCR Altach und unterschreibt bis 2028.

Rückkehr in die Bundesliga

Mit acht Treffern und fünf Assists in 24 Spielen in der ADMIRAL 2. Liga hatte der 24-Jährige seinen Anteil an der erfolgreichen Saison des Aufsteigers.

Cosgun kennt die ADMIRAL Bundesliga, absolvierte dort 2022/23 für die SV Ried elf Einsätze.

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