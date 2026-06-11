Offiziell! ÖFB-Kicker spielt künftig unter Miron Muslic

Junior Adamu wechselt zum FC Schalke 04.

Das gibt der Verein am Donnerstag bekannt. Damit wird er im Team von Trainer Miron Muslic zusammen mit seinem Landsmann Dejan Ljubicic auf dem Feld stehen. Der Österreicher unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Der 25-Jährige spielte bis 2021 beim Red Bull Salzburg, ehe er in die Deutsche Bundesliga zum SC Freiburg wechselte. Richtig durchsetzen konnte er sich dort jedoch nicht. Bei den Breisgauern kam Adamu in seinen 67 Pflichtspielen (sieben Tore) meist von der Bank.

Doublesieger in Schottland

Zuletzt spielte er auf Leihbasis in Schottland bei Celtic. Dort sammelte er in sechs Spielen zwei Scorer. Zudem gewann er mit dem Klub die Meisterschaft und den Pokal.

"Mit Junior verstärkt uns ein Spieler, der die Anforderungen an unsere Spielidee erfüllt. Er arbeitet stark gegen den Ball und bietet seinen Mitspielern mit tiefen, schnellen Laufwegen Anspielstationen. Junior ist ein Teamplayer, der seine Stärken auf mehreren Offensivpositionen und in unterschiedlichen Spielsystemen zeigen kann", sagt Schalkes Sportdirektor Youri Mulder.

Der Österreicher ergänzt: "In jedem unserer Gespräche ist mir klar geworden, warum der Trainer und die sportliche Leitung mich gern in ihrem Team haben möchten. Das Vertrauen der Verantwortlichen und die klare Spielidee waren letztlich die Gründe, für diesen Club mit seinen enthusiastischen Fans zu spielen."