Bericht: Tiroler Trainer könnte Havel nach Deutschland locken

Elias Havel soll kurz vor einem Abgang vom TSV Hartberg in die deutsche Bundesliga stehen.

Zuletzt gab es bereits immer wieder Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum 1. FC Köln, doch laut dem "Kurier" soll sich nun ein anderer Verein die Pole-Position im Rennen um Havel gesichert haben.

Demnach soll der deutsche Zweitligameister FC Schalke 04 mit Trainer Miron Muslic der heißeste Anwärter auf eine Verpflichtung des Stürmers sein.

Neue Rekordsumme?

Bei Schalke könnte Havel in die Fußstapfen von Edin Dzeko treten. Beim routinierten Bosnien ist nach dem Aufstieg weiter nicht klar, ob er noch ein Jahr in Gelsenkirchen anhängt.

Beim einem Wechsel könnte Havel auch zum neuen Rekordtransfer der Hartberger werden. Der 23-jährige Wiener, der erst im Winter fix von Hartberg verpflichtet wurde, steht aktuell bei einem Marktwert von zwei Millionen Euro.

Bisheriger Rekordabgang beim TSV ist Maximilian Entrup. Der Stürmer wechselte vor zwei Jahren für rund 1,3 Millionen Euro von der Oststeiermark zum LASK.