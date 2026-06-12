Austrias WM-Debütant auf Papas Spuren: "Große Ehre!"

Südkorea gelang mit einem 2:1-Comebacksieg über Tschechien ein idealer Auftakt in die WM 2026.

Mit an Bord war mit Tae-seok Lee ein Spieler, der bei Austria Wien unter Vertrag steht. Der 23-Jährige spielte im linken Mittelfeld, feierte sein WM-Debüt.

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Besonders stolz war er nach der Partie seinem Vater nachzufolgen. Eul-Yong Lee spielte zwei Weltmeisterschaften, war Teil des legendären Kaders, der 2002 beim Heimturnier das Halbfinale erreichte.

Comebacksieg für Südkorea

"Es ist mir eine große Ehre, in die Fußstapfen meiner Familie zu treten und die Weltmeisterschaftsbühne zu betreten. Ich bin sehr glücklich, dass ich meiner Familie zeigen konnte, dass ich ein Sohn bin, für den sie dankbar und auf den sie stolz sein können", wird Lee nach dem Spiel von "The JoongAng" zitiert.

Dabei waren die Südkoreaner sogar in Rückstand geraten. "Obwohl wir das erste Gegentor kassiert haben, war ich überzeugt, dass wir das Spiel noch drehen konnten. Ich bin stolz darauf, dass wir zeigen konnten, dass wir auch auf der großen Bühne der Weltmeisterschaft eine konkurrenzfähige Mannschaft sind", freut sich der Austrianer.

Im vergangenen Sommer wechselte er aus seiner Heimat nach Wien, sicherte sich mit starken Leistungen einen Platz im WM-Kader.

Die Tore der Partie: