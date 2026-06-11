Salzburg-Trainerkandidat winkt ab: "Gibt gerade keinen Grund..."

Der FC Red Bull Salzburg befindet sich nach wie vor auf Trainersuche. In den Fokus gerückt ist der Cheftrainer von Glasgow Rangers >>>

Gehandelt wurde auch Mike Tullberg (FC Midtjylland). Der Ex-BVB-Interimscoach galt auch als Kandidat bei Eintracht Frankfurt und in der Premier League.

Im Interview mit "transfermarkt" macht er jetzt klar: "Ich habe mich noch nie zu anderen Vereinen oder Gerüchten geäußert. Ich finde, das gehört sich nicht."

Verbleib in Dänemark

Ein Abgang dürfte nicht bevorstehen: "Was mich betrifft, kann ich nur sagen: Der klare Plan mit Midtjylland sah von Anfang an vor, etwas aufzubauen. Ich stehe vor meiner zweiten Saison und bin nach wie vor überglücklich, diese Chance bekommen zu haben, hier arbeiten zu dürfen. Ich fühle eine große Wertschätzung – und genau deswegen gibt es für mich gerade keinen Grund, etwas anderes zu machen."

Tullberg steht beim dänischen Klub bis 2029 unter Vertrag.

Auf die Nachfrage, ob es tatsächlich keinen Abschied im Sommer gebe, antwortet Tullberg: "Nein! Der Verein hat mir vor neun Monaten diese Bühne gegeben, wofür ich allen Verantwortlichen bis heute sehr dankbar bin. Hier darf ich Mike Tullberg sein. Ich bin zu 100 Prozent FC Midtjylland. Auch die Fans haben mich genauso ins Herz geschlossen wie ich sie."

Midtjylland wurde in Dänemark Pokalsieger und Vizemeister.